Olympiasiegerin Kiesenhofer: "Ich hatte jahrelang keine Freunde"

Nach der Goldmedaille im Damen-Straßenrennen absolvierte Anna Kiesenhofer einen Marathon. Für diesen braucht sie ähnlich Kraft, wie bei ihrer Meisterleistung auf dem Rennrad in Tokio. „Ich werde bombardiert von Medienanfragen, ich schaffe es nicht einmal, dass ich alle Anfragen lese, geschweige denn beantworte.“

Freund Olivier als Motivator

Am Sonntag war die 30-jährige Niederösterreicherin zu Gast beim Ö3-„Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckel. Im Gespräch zeigte sich die die 30-Jährige aus Niederkreuzstetten, die an der Technischen Hochschule in Lausanne als Mathematikerin forscht und unterrichtet, persönlich und erzählte, wer sie zu Spitzenleistungen motiviert: Ihr Freund Olivier, 28, von Beruf Consultant: „Für ihn ist Radsport auch sehr wichtig, wir trainieren auch oft zusammen.“, erzählt Kiesenhofer.