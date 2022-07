Fernando Alonso: „Die Formel 1 saugt die Energie aus dem Körper“

... die neue Beziehung zu Österreich:

Es fühlt sich hier wie ein halber Heim-Grand-Prix an, ich habe zuletzt viel Zeit in Österreich mit meiner Freundin verbracht (TV-Moderatorin Andrea Schlager, Anm.). Der Winter in Österreich hat mich wirklich stärker gemacht. Als Spanier war ich diese Temperaturen nicht gewöhnt. Im Sommer gefällt es mir hier besser mit all diesen Farben.

... Spaß am Fahren:

In den frühen 2000ern war es am lustigsten mit den V10-Motoren und mit viel Leistung. Dazu waren die Autos fast 200 Kilogramm leichter als jetzt, und wir hatten weniger Benzin an Bord. Dazu kam dann noch der Sound. Wenn man da zur Rennstrecke gekommen ist und den Lärm schon vom Hotel aus gehört hat ... das war Teil der DNA der Formel 1.

... sein Alter:

Wenn man die Motivation hoch hält, ist das Alter ein Pluspunkt. Man macht viele Fehler in einer Karriere, aber man wiederholt sie selten. Ich bin mehr als 92.000 Kilometer im Rennen gefahren, dazu kommen die Freitage und Samstage sowie früher auch noch die Testfahrten. Es ist gut, diese Erfahrung zu haben. Aber die Formel 1 saugt einem die ganze Energie aus dem Körper. So ist es mir 2018 gegangen. Ich war leer. Mental und physisch. Ich musste eine Pause machen und andere Dinge ausprobieren.

... Gewinnen:

Ich vermisse das Siegen (Alonso hat 32 Rennen gewonnen, Anm.), und ich vermisse auch den Kampf um das Podium. Denn derzeit können nur Pérez, Verstappen, Leclerc und Sainz Rennen gewinnen. Ich fahre jetzt die Rennen gegen mich selbst. Mir geht es darum, mich ständig zu verbessen.

... seine Selbstwahrnehmung:

Im vergangenen Jahr bin ich auf einem anständigen Niveau gefahren. Aber dieses Jahr kann ich wieder meinem Instinkt folgen, ich zeige tatsächlich meine hundert Prozent, vielleicht sogar mehr, als erwartet war. Das war immer schon meine Stärke. Ich merke, dass ich wieder mein höchstes Level erreicht habe, und das macht mich stolz.