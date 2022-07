Max, Max, Supermax - so feiern die Formel-1-Fans in Spielberg

Zahlen werden von den Betreibern des Red Bull Rings nicht ver├Âffentlicht, doch allein am Rennsonntag k├Ânnten 100.000 Zuschauer an die Strecke kommen. Extra aufgebaut wurde daf├╝r die neue, gro├če Trib├╝ne in Kurve drei. Verbl├╝ffend ist, wie gut die Trib├╝nen schon beim freien Training am Freitag zu Mittag besucht waren.

Etwas feiner geht es im "Glamping Village" zu. Dort m├╝ssen die G├Ąste wie in einem Hotel nur mit ihren Koffern kommen. In H├╝tten oder bereits aufgebauten Zelten stehen Betten mit ├╝berzogener W├Ąsche bereit - Luxus f├╝r viele Camper. Heuer sei man ausgebucht, h├Ârt man von den Betreibern. F├╝r die MotoGP Mitte August k├Ânne man noch Buchungen entgegennehmen.

Dann wird es auch erstmals einen Silent-Premium-Bereich geben. Ein Angebot, das vor allem Familien ansprechen soll.