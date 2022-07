Warum Ferdinand Habsburg nicht bei der Formel 1 in Spielberg ist

„Bei Mick, Zhou oder (Nikita) Mazepin habe ich mir gedacht, ich verstehe, warum sie dort sind. Ich sage, die hätte ich in meinen Kategorien im Zaum halten können. Wobei Mick dann in seinem zweiten Jahr schon viel gewonnen hat und den Titel geholt hat“, führte Habsburg aus, der 2017 (Gesamt-Siebenter) und 2018 (13.) in der Europäischen Formel 3 unterwegs war. „Ich würde sagen, dass es irgendwo drinnen gewesen wäre. Aber das geht wohl allen so“, blickte er in Bezug auf seine Formel-1-Perspektive zurück.

Am Ende hätten ihm die Topergebnisse und ausreichend finanzielle Unterstützung gefehlt. „Die ehrliche Antwort ist, dass ich mit dem jungen Alter noch nicht genügend Resultate hatte. Wenn ich die Hoffnungen erweitern wollen hätte, hätte ich noch mehr investieren und noch mehr Formel 3 und dann Formel 2 fahren müssen.“ Das hätte aber Millionen Euro verschlungen, die nicht vorhanden gewesen seien.