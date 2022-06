Habsburg: "Ich lege mich lieber mit Renndirektoren als der Polizei an"

Dennoch fahren Sie weiterhin mit Benzin.

Das Coole ist, der Benzin, den wir im Rennen fahren, wurde nicht aus Öl, sondern aus Abfall produziert. Es gibt auf dem Markt keinen umweltfreundlicheren Treibstoff. Dieser Treibstoff ist einer für die Zukunft, auch wenn er noch nicht in großen Mengen produziert werden kann. Der Preis pro Liter ist natürlich gestiegen, aber man kann denselben Motor verwenden und den CO 2 -Ausstoß extrem verringern. Der Motorsport hat wieder gezeigt, dass er Lösungen entwickeln kann, die dann auch für die breite Masse Bedeutung haben können. So wie Sicherheitsgurte oder ABS.

Sie sind auf einer Wellenlänge mit Sebastian Vettel, der sehr ähnlich spricht.

Mit Sebastian habe ich schon öfter über dieses Thema diskutiert. Ich finde cool, was er macht. Wir beide teilen dieselbe Passion. Wir sind im Entertainment-Business, wie ein DJ, der auf einem Konzert auflegt. Und da kann man dann auch seine Stimme erheben für etwas möglicherweise Gutes. Natürlich gehen wir damit auch ein gewisses Risiko ein, da wir doch in einer altmodischen, traditionellen Industrie sind. Aber am Ende bin ich jung und erlaube mir so etwas.

Wie gefällt Ihnen die elektrische Formel E?

Ich finde, sie hat hammer funktioniert. Aber sie hat das Problem, wie alle anderen Serien auch: Sie transportiert extrem viel Klumpert um die Welt herum.