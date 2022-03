Warum Kaiser-Urenkel Habsburg Wohnungen in der Ukraine mietet

Früher gehörten seiner Familie weite Teile des Landes, aktuell tritt Ferdinand Habsburg, Urenkel von Kaiser Karl I., als Mieter in der Ukraine auf - und zwar im großen Stil: "Ich habe für ein Monat Ferien in der Ukraine gebucht, und zwar gleich in mehreren Städten", sagt der 24-Jährige im KURIER-Gespräch.

Klingt zynisch, ist es aber nicht. Dahinter steckt eine soziale Geste. Ferdinand Habsburg hat über die Buchungsplattform Airbnb mehrere Unterkünfte gemietet, um so den Vermietern "direkt und unkompliziert" Geld zu spenden. In Anspruch nehmen will er die Wohnungen nicht, was er den Anbietern auch gleich mitteilt.