Ferdinand Habsburg: So tickt der Sieger von Le Mans

"Ich habe ihr immer gesagt, mein ganzes Leben lang, dass man nicht einen Rennfahrer heiraten soll, weil das einfach nicht der richtige Mensch ist, mit dem man in einer Beziehung sein will. Man muss fast, wenn man auf der Rennstrecke antreten will und im Sport prinzipiell bestehen will, eine egozentrische Persönlichkeit haben. So etwas habe ich mir nicht für meine Schwester gewünscht. Aber gut, sie hat mir nicht zugehört und recht hatte sie!", erzählte er damals auf die Hochzeit angesprochen lachend im KURIER-Interview.

Jérôme hat ein Riesenherz

"Jérôme ist ein supercooler Typ. Er hat ein Riesenherz und ist sehr offen für alles, wofür meine Schwester und meine Familie steht und hat das gleich verstanden. Er hat einfach eine große Intelligenz, viel zuzuhören. Er hat sich gleich mit involviert und Eleonore in seine Welt geholt. Auf einem schönen Weg, besser als ich es hätte machen können. Deswegen freut es mich sehr, dass sie einander gefunden haben", so Habsburg, der natürlich auch einen Motorrad-Führerschein besitzt.

Segnung des Rennwagens

Auch der Glaube spielt bei der Familie Habsburg eine wichtige Rolle. Pater Wolfgang, ein entfernter Cousin von Ferdinand, der Priester ist, hat sogar schon einmal vor einem Rennen, noch zu Habsburgs DTM-Zeiten, eine Frühmesse abgehalten und sein Auto geweiht. "Ich bin eine halbe Sekunde schneller gefahren als beim ersten Qualifying und bin in der vordersten Reihe gestanden – wird schon etwas getan haben", erzählte Ferdinand schmunzelnd.

Und immer an ihn geglaubt hat auch seine Mutter Francesca Thyssen-Bornemisza, die jetzt nicht stolzer sein könnte und natürlich das Rennen vor Ort verfolgt hat. "Er ist so weit gekommen! Vom Kart fahren in Bruck an der Leitha bis zu den 24 Stundenrennen von Le Mans ist ein Zeugnis von 15 Jahren Engagement, Sportlichkeit und Wettbewerbsfähigkeit!", postete sie auf Instagram.