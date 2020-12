Karl Habsburg: "Die Diskussion um das ,von’ trägt zu meinem Amüsement bei"

Die brutale Realität hat er oft selber bei seinen gefährlichen Kulturgüter-Rettungs-Missionen an den diversen Kriegsschauplätzen dieser Welt erlebt.

"Wenn jemand in so einer Situation keine Angst hat, dann sollte er zweifelsfrei nie in so eine Gegend fahren, weil Angst prinzipiell etwas ist, das ungemein lebensverlängernd ist. Ich glaube, das Wichtigste in so einer Situation ist, dass man sie richtig einschätzt. Und ich sage ganz ehrlich, da meine Hauptmission die Rettung von Kulturgütern ist, tue ich niemandem einen Gefallen, wenn mir etwas passiert. Das heißt, ich lege großen Wert darauf, dass ich versuche, das Ganze im größtmöglich sicheren Umstand über die Bühne zu bringen", erzählt er.