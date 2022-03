Als die Ukraine österreichisch war und Ruthenien hieß

Das Lager im Kärntner 7.000-Seelen-Ort wuchs sich zu einer zweiten Stadt mit genauso vielen Flüchtlingen aus. „Eine eigens gebaute Kirche mit einem 17,5 Meter hohen Turm, zwei Schulbaracken, eine Lesehalle, drei Zentralküchen, Werkstätten, eine Tabaktrafik, ein Lebensmittelgeschäft und eine Telegrafenstation machten das Flüchtlingslager autonom“, erzählt Klösch, der die Geschichte des Lagers erforscht hat.

Im Jänner 1915 lebten 7.350 Flüchtlinge in der Lagerstadt, unter ihnen waren rund 600 Kleinkinder, 200 bereits hier geboren. In den Sommermonaten ging es zu Waldarbeiten in die Kronländer der Monarchie. Das blieb so bis 1917. Da kehrten die allermeisten zurück in die Heimat. Das Lager wurde abgebaut. Nichts erinnerte mehr daran.