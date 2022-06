Verlierer Swarovski

Größter Absteiger im Ranking ist der im Vorjahr negativ in die Schlagzeilen geratene Kristallkonzern Swarovski, der einen Wertverlust um 25 Prozent auf 2,05 Mrd. Euro hinnehmen musste und auf Rang 6 zurückfiel. Umsatzeinbrüche während der Pandemie, aber auch ein schlecht kommunizierter Konzernumbau samt Streit innerhalb der Familie setzten der Marke zu.

Gewinner OMV

Stark zugelegt hat hingegen der Mineralölkonzern OMV, der nach einem Markenwert- Minus von 16 Prozent im Vorjahr wieder 14 Prozent aufholen konnte. Eine starke wirtschaftliche Performance, aber auch der strategische Schwenk weg vom Mineralöl- hin zum Chemiekonzern dürften Gründe für die Verbesserung gewesen sein.

Sustainable Brand Rating

Das European Brand Institut untersuchte auch die Attraktivität der Marken in Sachen Nachhaltigkeit und nachhaltiges Handeln in verschiedenen Bereichen. Dabei wurden 52 verschiedene Indikatoren herangezogen. Die nachhaltigsten Marken in ihren Bereichen sind die ÖBB (Verkehr), Verbund (Energie), Erste Group (Finanzen), Rotes Kreuz (Gesundheits- und Sozialinfrastruktur) sowie ORF (Medien).

„Starke Marken, insbesondere Sustainable Brands geben Sicherheit in Krisenzeiten ", sagt Studienautor Gerhard Hrebicek, Präsident European Brand Institute. Sie hätten auch geringere Finanzierungskosten, was sich wiederum positiv auf die wirtschaftlichen Kennzahlen auswirke.

Rasanter Wertewandel

Neue Werthatlungen würden den Markenwert der Unternehmen rasch verändern, analysiert Kristin Hanusch-Linser, Vizepräsidentin der IAA Austria. Ging es früher noch um Preis udn Attraktivität der Marke, so sei heute eine "Markenhaltung" zu gesellschaftlichen Themen wie Klimawandel, Diverstität oder Inklusion wichtig. „Jetzt müssen Marken Haltung zeigen und ihren gesellschaftlichen Beitrag im Wandel beweisen“, so Hanusch-Linser. Als Beispiel nannte sie die Diversity-Botschaften in den Spots der Erste Bank oder Nike. Hier gehe es um emotionale Botschaften wie "wir sind ein nützliches Mitglied der Gesellschaft".