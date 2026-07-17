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Formel 1

Glück im Unglück: Schrecksekunde für Gasly im Training von Spa

WM-Leader Antonelli war in Spa im Training vorne, stark fuhr auch Verstappen. Gasly krachte in die Bande.
17.07.2026, 18:52

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Gasly krachte in die Bande

Spitzenreiter Kimi Antonelli geht nach einer starken Trainingsbestzeit mit viel Selbstvertrauen in den Großen Preis von Belgien. 

Der italienische Mercedes-Pilot sicherte sich auf dem legendären Kurs von Spa-Francorchamps in 1:45,944 Minuten den ersten Platz und lag 0,190 Sekunden vor Weltmeister Lando Norris im McLaren. Nachdem er in der ersten von zwei Übungseinheiten nicht zu schlagen war, belegte der viermalige Weltmeister Max Verstappen im Red Bull Rang drei. Der Niederländer lag allerdings schon fast eine halbe Sekunde hinter Antonelli. 

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Auf der mit 7,004 Kilometern längsten Strecke im Formel-1-Kalender zeigte sich Verstappen auf seiner Lieblingsstrecke, auf der er schon dreimal gewinnen konnte, erneut unzufrieden mit seinem schwer zu fahrenden Auto. Unweit der deutschen Grenze hatten Spekulationen um die Zukunft des einstigen Dominators zuvor schon für viel Unruhe gesorgt. Noch ist nicht klar, ob er auch nach dieser Saison weiter für Red Bull fährt. Eine Ausstiegsklausel könnte vor dem eigentlichen Vertragsende 2028 dafür sorgen, dass er das Team verlässt.

Auf dem welligen Kurs in den Ardennen zeigte sich der favorisierte Mercedes-Rennstall nach einem verhaltenen Start zurück an der Spitze. Antonellis Teamkollege George Russell musste sich einen Tag vor dem Qualifying allerdings mit dem achten Platz begnügen. Noch bleibt ein weiteres Training, um das Auto optimal einzustellen.

Gasly schlägt heftig in der Bande ein

Für eine Schrecksekunde sorgte der Franzose Pierre Gasly, der eine Viertelstunde vor Schluss die Kontrolle über seinen Alpine-Rennwagen verlor. Der 30-Jährige zerstörte sich die Hinterachse und das komplette Heck durch einen Einschlag in die Streckenbegrenzung. Gasly konnte schnell und unverletzt aussteigen, das Training musste jedoch zur Säuberung der Piste bis zwei Minuten vor Ende unterbrochen werden.

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Vor dem zehnten Saisonlauf am Sonntag (15.00 Uhr/Sky und RTL) führt Antonelli in der WM-Wertung mit 25 Punkten Vorsprung vor Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. Verstappen liegt als Siebter schon 103 Punkten hinter Antonelli. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg ist in seinem Audi bislang noch ohne Zähler. Im Training kam der 38-Jährige nur auf Position 17.

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