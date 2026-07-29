Deal mit ServusTV: Die Formel 1 ist bis 2029 im ORF zu sehen
Die Formel 1 bleibt im Doppelpack. Wie der KURIER erfahren hat, haben sich ORF und ServusTV auf eine Sublizenzierung geeinigt. Die Rennen werden demnach weiterhin im Verhältnis 50:50 zwischen den beiden Sendern aufgeteilt – und das bis 2029.
Erst kürzlich hatte ServusTV bekanntgegeben, den eigenen Vertrag mit der Formel 1 um drei Jahre verlängert zu haben. Trainings, Qualifying, Sprintrennen und die Grand Prix sollen weiterhin linear und auf ServusTV On zu sehen sein. Zur Rolle des ORF hieß es öffentlich zunächst nur, man sei „in Gesprächen und optimistisch, die Zusammenarbeit fortsetzen zu können“. Nun steht fest: Die Gespräche sind bereits abgeschlossen.
Für die Zuseher ändert sich damit wenig. Die Aufteilung der Rennen zwischen öffentlich-rechtlichem und privatem Sender bleibt bestehen, so wie sie die Formel-1-Fans in Österreich seit Jahren kennen. Weder ServusTV noch der ORF haben den Deal bisher bestätigt.
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