Deal mit ServusTV: Die Formel 1 ist bis 2029 im ORF zu sehen

Die Formel 1 bleibt im Doppelpack. Wie der KURIER erfahren hat, haben sich ORF und ServusTV auf eine Sublizenzierung geeinigt. Die Rennen werden demnach weiterhin im Verhältnis 50:50 zwischen den beiden Sendern aufgeteilt – und das bis 2029.

Erst kürzlich hatte ServusTV bekanntgegeben, den eigenen Vertrag mit der Formel 1 um drei Jahre verlängert zu haben. Trainings, Qualifying, Sprintrennen und die Grand Prix sollen weiterhin linear und auf ServusTV On zu sehen sein. Zur Rolle des ORF hieß es öffentlich zunächst nur, man sei „in Gesprächen und optimistisch, die Zusammenarbeit fortsetzen zu können“. Nun steht fest: Die Gespräche sind bereits abgeschlossen.