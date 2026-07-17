Formel 1: Fernando Alonso und sein ungewöhnliches Ziel für Spa

Der Grand Prix von Belgien in Spa ist ein echter Klassiker. Am Sonntag (15.00) wird auf der Strecke in den Ardennen zum 71. Mal ein Grand Prix der Formel 1 gefahren. Worüber im Vorfeld gesprochen wird.

Strafe für Norris

Das Belgien-Wochenende fing für den Weltmeister mit einem Rückschlag an. Lando Norris wird in der Startaufstellung zehn Plätze nach hinten strafversetzt, da sein McLaren mit einer neuen Kontrollelektronik ausgestattet wurde. Das erlaubte Kontingent wurde damit überschritten.

Frust bei Verstappen

Vor seiner Rückkehr an seine Lieblingsrennstrecke ist Max Verstappen genervt von Spekulationen über seine Zukunft. Über einen möglichen Abschied von Red Bull hält sich der 28-Jährige bedeckt. „Es gibt nichts zu sagen von meiner Seite“, sagte der vierfache Weltmeister auf der Donnerstag-Pressekonferenz der Fahrer. Seit Monaten wird über eine Ausstiegsklausel aus seinem eigentlich bis Ende 2028 laufenden Vertrag beim Rennstall spekuliert. Angeblich könnte Verstappen sein Team am Saisonende verlassen, wenn er bis zur Sommerpause nicht mindestens Zweiter der WM-Wertung ist. Dass er dies nicht mehr werden kann, ist jetzt schon klar.