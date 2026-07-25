Norris schnappt Hamilton die Ungarn-Pole vor der Nase weg

Enger ging es kaum: Lando Norris sicherte sich im McLaren die Pole Position für den Grand Prix von Ungarn, mit einer Zeit von 1:17,207 Minuten hatte der Weltmeister gerade einmal 0,012 Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton.

Der Ferrari-Pilot, der im dritten Training noch selbst die Bestzeit gefahren war, musste sich damit knapp geschlagen geben und verpasste die zehnte Pole seiner Karriere am Hungaroring. Vor einem Jahr hatte an gleicher Stelle noch sein Teamkollege Charles Leclerc die Bestzeit gefahren, diesmal reichte es für den Monegassen nur zu Platz drei, vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und Oscar Piastri.