Norris schnappt Hamilton die Ungarn-Pole vor der Nase weg
Enger ging es kaum: Lando Norris sicherte sich im McLaren die Pole Position für den Grand Prix von Ungarn, mit einer Zeit von 1:17,207 Minuten hatte der Weltmeister gerade einmal 0,012 Sekunden Vorsprung auf Lewis Hamilton.
Der Ferrari-Pilot, der im dritten Training noch selbst die Bestzeit gefahren war, musste sich damit knapp geschlagen geben und verpasste die zehnte Pole seiner Karriere am Hungaroring. Vor einem Jahr hatte an gleicher Stelle noch sein Teamkollege Charles Leclerc die Bestzeit gefahren, diesmal reichte es für den Monegassen nur zu Platz drei, vor WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli und Oscar Piastri.
Für den lautesten Aufreger der Session sorgte kurz vor Schluss Max Verstappen. In Kurve 15 verlor der Red-Bull-Pilot die Kontrolle über sein Auto und drehte sich, mitten in den fliegenden Runden von Antonelli und George Russell. Beide Mercedes-Piloten mussten ihre Versuche abbrechen. Verstappen selbst wird das Rennen von Startplatz sechs in Angriff nehmen.
Schon in Q1 und Q2 war die Rangordnung unmissverständlich. Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alexander Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas und Sergio Pérez schieden bereits im ersten Segment aus, in Q2 folgten Fernando Alonso, Esteban Ocon, Gabriel Bortoleto, Franco Colapinto, Pierre Gasly und Liam Lawson.
Kommentare