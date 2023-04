Formel 1 in Baku: Charles Leclerc distanziert Max Verstappen

Es gab eine Premiere in Aserbaidschan. Erstmals in der Geschichte der Formel 1 wurde ein Qualifying für das Sonntag-Rennen bereits am Freitag ausgetragen.

Denn der Samstag steht in Baku ganz im Zeichen des Sprints. Um 10.30 geht es im Sprint-Shootout um die Startaufstellung, ab 15.30 wird um die acht Punkte für den Sieger gefahren (beides live ORF1, Sky).

Premiere für Ferrari

Schnellster war am Freitag der Monegasse Charles Leclerc. Damit startet erstmals in dieser Saison kein Red Bull aus der ersten Reihe, sondern ein Ferrari. "Unglaublich", jubelte Leclerc, der Max Verstappen um 18 Hundertstelsekunden auf Rang zwei verwies.

Aus der dritten Startreihe ins Rennen gehen werden Sergio Perez (MEX/Red Bull) und der zweite Ferrari-Pilot Carlos Sainz Jr. Der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton kam mit seinem Mercedes auf Platz fünf.

George Russell war zum ersten Mal in dieser Saison im Qualifying langsamer als sein Mercedes-Teamkollege Lewis Hamilton - und zwar um vier Tausendstelsekunden. Dies war genug, um als Elfter hauchdünn das Finale der besten zehn Fahrer zu verpassen.