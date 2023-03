Vettel nach Formel-1-Abschied: "Kann sein, dass ich durchdrehe"

Für Ex-Weltmeister Sebastian Vettel fühlt sich sein Rücktritt nach dem Ende der vergangenen Formel-1-Saison weiterhin richtig an. "Wenn ich es jetzt schon bereuen würde, wäre die Entscheidung nicht so gut gewesen. Momentan geht es mir so gut, wie das in einem halben Jahr aussieht, weiß ich nicht", sagte der Deutsche im Interview mit den Fernsehsendern RTL und ntv. Eine Rückkehr in die Motorsport-Königsklasse wollte Vettel grundsätzlich aber nicht ausschließen.