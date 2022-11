Emotionaler Abschied von Formel-1-Altstar Vettel in Abu Dhabi

Die Formel 1 hat den viermaligen Weltmeister Sebastian Vettel vor dessen letztem Karriererennen verabschiedet. Die Fahrerkollegen standen vor dem abschließenden Saisonrennen in Abu Dhabi Spalier für den viermaligen Weltmeister. "DANKE SEB" stand auf einem Plakat in der Startaufstellung geschrieben. Dazu gab es am Sonntag eine Illustration des deutschen Rennfahrers.