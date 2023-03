Video: Die wichtigsten Fakten und Infos zur Formel-1-Saison 2023

Einen Titel-Hattrick in der Formel 1 haben bisher nur Michael Schumacher, Lewis Hamilton und Sebastian Vettel geschafft - Max Verstappen will dieses Trio 2023 einholen. Zur Verfügung steht dem Red-Bull-Überflieger die Rekordanzahl von 23 Rennen bis Ende November, darunter erstmals eine Show der Superlative in Las Vegas. Die Zugkraft der Formel 1 ist vor allem durch den Popularitätszuwachs in den USA auf einem historischen Höhepunkt, was die Verantwortlichen jubilieren lässt.