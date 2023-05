Fluch von Monte Carlo: Leclerc kämpft gegen seine schwarze Heimserie

Titel in weiter Ferne

Ausgerechnet in seinem Wohnzimmer musste er stets leiden. Fünfmal in den Formel-Serien hatte er nicht mal das Ziel erreicht, ehe zumindest das 2022 klappte. Ein Boxenstopp-Desaster mit schlechter Kommunikation kostete ihn aber den Sieg. Leclerc war einst von Ferrari verpflichtet worden, damit die roten Renner wieder einmal Weltmeister werden würden. Aktuell ist Leclerc von einem WM-Titel meilenweit entfernt, Ferrari fährt Red Bull und Verstappen mit Regelmäßigkeit hinterher.

Jüngst wurde in britischen Medien sogar wild spekuliert, bis hin zum Tausch mit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton nach dieser Saison. Auf gerade mal 34 Punkte bringt es Leclerc vor dem Großen Preis von Monaco an diesem Sonntag (15 Uhr/live ServusTV).

Zum Vergleich: Spitzenreiter Max Verstappen holte im Red Bull bereits 119 Zähler. Lediglich in Aserbaidschan schaffte es Leclerc in den ersten fünf Rennen dieses Jahres aufs Podest als Dritter, ansonsten verursachte er auch reichlich Unfallschäden.

In Monaco hofft die Konkurrenz auf einen Leistungsknick bei den Bullen. Sogar Motorsportchef Helmut Marko selbst glaubt an eine geringere Dominanz der Wagen im Vergleich zu anderen Rennstrecken. Zur statistschen Erinnerung: Bis jetzt hat Red Bull Racing jedes Rennen dieser Saison gewonnen. Gerade Altmeister Fernando Alonso rechnet sich mit seinem Aston Martin auf langsameren Strecken durchaus etwas aus. Überholen ist im Getümmel zwischen den Gassen nahezu unmöglich. Der zweifache Weltmeister Alonso hat sich mit bisher vier dritten Plätzen als dritter Mann hinter Verstappen und Pérez in der Weltmeisterschaft etabliert.