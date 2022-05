Die Formel 1 und der Mythos Monaco: Ist Geld wichtiger als Tradition?

Längst aber gibt die Formel 1 unter der Führung des amerikanischen Medienkonzerns Liberty Media finanziell Gas. Da zahlen neue Rennen oft bis zu 40 Millionen Dollar mehr im Jahr. Und die neuen Stadtkurse in Miami und bald in Las Vegas sollen Monaco vergessen machen. Man will mit dem Fürstentum finanziell keine Kompromisse mehr eingehen. Der Druck hat sich erhöht: Bleibt Monte Carlo stur, ist das Rennen weg, „und das wäre eine Schande“, sagt etwa ORF-Experte Ferdinand Habsburg.

Dass die Formel 1 mit Traditionen bricht, zeigt dieses Wochenende. Ăśber Jahrzehnte fand das erste Training in Monaco immer schon am Donnerstag statt. In diesem Jahr wurde Freitag trainiert.