Formel 1: Charles Leclerc holt in Monaco die wichtige Poleposition

Der erste Startplatz bedeutet in Monaco zu fast 50 Prozent den Sieg. 15 der letzten 31 Rennen wurden vom vordersten Startplatz aus gewonnen. Eine bedeutsame Rolle könnte aber das Wetter spielen. Die Temperaturen sollen am Sonntag mit maximal 20 Grad um bis zu zehn Grad geringer sein als am Samstag. Zudem könnte es auch regnen.