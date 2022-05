Rennautos statt Eis: Warum DTM-Leader Bortolotti in aller Munde ist

Die Frage, ob drei Kugeln Eis für ihn als Kind wirklich eine Belohnung gewesen sind, lässt Mirko Bortolotti gekonnt unbeantwortet. Überhaupt wirkt der 32-Jährige beim Thema Familie, die seit Jahrzehnten mehrere Eissalons in Wien betreibt, etwas unterkühlt, was jedoch nichts mit einer schwierigen Beziehung zu tun hat.

Mirko Bortolotti will in erster Linie als Rennfahrer wahrgenommen werden. Was in den letzten Wochen nicht schwer fiel. "Es melden sich gerade Leute, von denen ich schon ewig nicht mehr gehört habe", sagt er zum KURIER. Der Grund für das verstärkte Interesse: Bortolotti kommt als Meisterschaftsführender zur zweiten Station des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM).

Den Platz an der Sonne will er Samstag und Sonntag auf dem Lausitzring nahe Dresden verteidigen. "Ich merke schon, dass die DTM im deutschsprachigen Raum einen besonderen Stellenwert hat", sagt der Austro-Italiener, der Zeit seines Lebens bereits zwischen Wien, wo er aufgewachsen ist, und dem Gardasee, wo die Wurzeln seiner Vorfahren liegen, pendelt.