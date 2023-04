Formel-1-Star Charles Leclerc stürmt als Pianist die Musikcharts

Vier Wochen lagen zwischen dem Formel-1-Grand-Prix von Australien und jenem am Sonntag in Aserbaidschan, eine kleine Ewigkeit in der Königsklasse des Automobilrennsports. Während die meisten Fahrer einen in der noch jungen Saison frühen Urlaub einlegten, setzte sich Ferrari-Star Charles Leclerc an sein Klavier. Zum Spaß, aber auch mit Erfolg.