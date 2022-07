Ferrari-Sieg in Spielberg: Die Formel 1 ist wieder eine heiße Aktie

Thema in Spielberg waren auch Berichte auf Social Media über sexistisches Verhalten gegenüber weiblichen Fans. Am Montag war man mit der Prüfung der Vorwürfe beschäftigt. „Die Vorfälle werden in enger Abstimmung mit der FIA in den nächsten Tagen und Wochen aufgearbeitet“, sagte Erich Wolf, der Geschäftsführer des Red-Bull-Rings. Man kehre die Sache bestimmt nicht unter den Teppich, wurde versichert. Für die nächsten Rennen soll es Konsequenzen geben.

Bis Sonntagabend ist keine einzige derartige Anzeige bei der Polizei eingelangt. Dabei sei die Exekutive direkt am Ring rund um die Uhr erreichbar gewesen, sagt Sprecher Christoph Grill.

Die Polizisten seien auch am Gelände unterwegs und jederzeit ansprechbar gewesen. Frauen oder auch Männer, die möglicherweise belästigt wurden, sollen sich bei der Polizei melden.