Formel 1: Ferrari-Star Leclerc entreißt Verstappen Sieg in Spielberg

Ganz zufrieden konnte man bei den Italienern dennoch nicht sein. Carlos Sainz war ebenfalls auf dem besten Weg Richtung Podest, doch sein Ferrari-Motor ging kurz vor Rennende in Flammen auf. So erbte Lewis Hamilton den letzten Podestplatz. Für den britischen Mercedes-Fahrer war es das zweite Podium in Folge nach Silverstone. "Ein großer Dank an alle in der Garage, die das Auto nach dem Crash am Freitag zusammengeflickt haben. Wir haben an diesem Wochenende weitere Schritte vorwärts gemacht, wir müssen einfach dran bleiben", betonte der siebenfache Weltmeister. In zwei Wochen geht es im französischen Le Castellet weiter