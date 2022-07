... die aktuellen Probleme:

Das Auto ist kritisch zu fahren. Die Fahrer müssen ans Limit gehen. Aber unsere Daten sagen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, wieder den Anschluss zu finden. Interessant ist, wie schnell sich der Kopf anpassen kann. Für uns ist klar: Unsere Position ist derzeit Dritter. Alles, was besser ist, ist großartig.

Wir haben keinen Anspruch, Sieger zu sein. Alle anderen arbeiten rund um die Uhr mit klugen Köpfen. Dann kann es sein, dass ein anderer einen besseren Job macht. Dieser Sport ist keine Mystik, sondern einfach pure Physik. Wenn man an seine Leute glaubt, an die gesamte Infrastruktur und an die Dynamik im Team, dann wird man nicht innerhalb von vier Monaten vom Weltmeister zum Deppen.

Es gibt nicht viele Teams, die mehrere Weltmeisterschaften hintereinander gewonnen haben. Der Grund ist, dass die Teams auseinandergehen, die Motivation wird geringer, die Energielevel gehen hinunter, es gehen einem die Ziele aus. Das versuchen wir genau zu analysieren. Ein Team, eine Firma, ist ein Gebilde aus Menschen, die alle ihre Träume und Ängste haben. Da kann man als Chef sagen: „Mir ist das wurscht. Wenn wir gewinnen, bekomme ich einen fetten Bonus.“ Aber ich kümmere mich darum, ganz genau herauszufinden, was jeden einzelnen Mitarbeiter antreibt. So können wir die Ziele des Teams auf die Ziele des Einzelnen herunterbrechen. Unsere Top-30-Mitarbeiter haben ihre Ziele in einem Dokument niedergeschrieben, das sie immer bei sich tragen.