Der siebente Titel-Streich: Hamiltons Rekordsaison in Zahlen

Die Formel-1-Saison 2020 endete am Sonntag in Abu Dhabi mit dem zweiten Saisonsieg von Red-Bull-Pilot Max Verstappen. Der alte und neue Weltmeister Lewis Hamilton fuhr hinter seinem Teamkollegen Valtteri Bottas auf Rang drei. Der Brite sicherte sich heuer seinen bereits siebenten WM-Titel, stellte mit Mercedes gleich mehrere Rekord auf oder ein. Doch die Motorsport-Königsklasse hatte in den letzten fünf Monaten, bzw. 17 Rennen noch mehr zu bieten. Sei es der Absturz Ferraris, der aufsehenerregende Unfall von Haas-Pilot Roman Grosjean oder auch das politische Engagement des Neo-Weltmeisters.

Eine nicht unwesentliche Rolle in dieser Saison spielte aber natürlich auch Corona. Mit Sergio Perez und Lance Stroll von Racing Point sowie Hamilton selbst hatten gleich drei Fahrer im Laufe der Saison mit einer Corona-Infektion zu kämpfen. Letzter fehlte deshalb beim vorletzten Rennen in Sakhir, was ihm auch den Versuch kostete, den Rekord von 13 Siegen in einer Saison einzustellen. Am Ende wurden es elf Erfolge aus 16 Rennen.

Hamilton vs. Schumacher

Doch Hamilton war auch mit einem Saisonrennen weniger das Maß aller Dinge. Wieder einmal. Mit seinem vierten WM-Titel in Folge, dem siebenten insgesamt, kletterte er endgültig auf eine Stufe mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher. Dass er diesen historischen Erfolg einfahren wird, zeichnete sich schon früh in der Saison ab. Auf dem Weg dorthin brach er dann auch noch einige andere Rekorde. Der KURIER wühlte sich durch die Rennstatistiken dieser Saison und der letzten 30 Jahre. Dabei zeigt sich: So dominant wie heuer war Hamilton noch nie. Er steht damit auch Schumacher zu seiner besten Zeit in nichts nach.