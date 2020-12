Max Verstappen siegt im letzten Rennen der Formel-1-Saison

Max Verstappen hat am Sonntag das Saisonfinale der Formel-1-WM mit einem Start-Ziel-Sieg für sich entschieden. Der 23-jährige Niederländer setzte sich im Grand Prix in Abu Dhabi bei seinem zweiten Erfolg 2020 und dem insgesamt zehnten im Red Bull vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas (FIN) und Lewis Hamilton (GBR), dem Weltmeister, durch. In der WM-Wertung blieb Verstappen hinter Siebenfach-Champion Hamilton und Bottas Dritter.

Verstappen verteidigte seinePoleposition am Start souverän und baute den Vorsprung zu Beginn aus. Hamilton kam nicht an Bottas vorbei und sah sich auf einem seiner Parade-Kurse in der Defensive. Fünfmal hatte Hamilton in der Vergangenheit in Abu Dhabi gewonnen - so oft wie kein anderer. Nach seiner Coronavirus-Infektion in der Vorwoche war der Routinier jedoch noch nicht in bester Verfassung. Erst am Donnerstag hatte er die Freigabe bekommen, starten zu dürfen, nachdem er am vergangenen Sonntag in Bahrain noch pausieren musste.

Die WM-Entscheidung war zwar schon vor einem Monat gefallen, als sich Hamilton in der Türkei zum siebenmaligen Champion krönte, trotzdem wollte der Brite wieder dabei sein. Dabei erlebte er auch den finalen Grand Prix von Sebastian Vettel im Ferrari mit. „Dieses Jahr war schwierig in vielerlei Hinsicht. Ich hoffe, dass wir einen guten Abschluss finden können“, sagte der Deutsche. Es sollte - mal wieder - bei einem Wunsch bleiben.