Verliert die Formel 1 ihren Superstar Lewis Hamilton?

"Ich weiß nicht einmal, ob ich selber nächstes Jahr hier sein werde, also beschäftigt mich das nicht wirklich", lautete Lewis Hamiltons Antwort darauf, ob denn die Zukunft Toto Wolffs einen Einfluss auf seine eigene haben könnte. Der Mercedes-Teamchef hatte vor dem Formel-1-Rennen in Imola laut über seinen Abschied nachgedacht. Gerüchten zufolge könnte der Wiener dem Weltmeister-Team in anderer Funktion erhalten bleiben. Das kann Hamilton gewiss nicht. Für den Superstar kann es bei Mercedes nur eine Stelle geben.

Der Vertrag des Briten mit dem Werksteam läuft am Jahresende aus, er pokert um einen neuen - und hält sich seine Zukunft in der Formel 1 weiter offen. "Ich wäre gern hier nächstes Jahr, aber es ist nicht garantiert", sagte der 35-Jährige am Sonntag nach seinem Sieg in Imola. Schon in zwei Wochen in der Türkei kann er seinen siebenten WM-Titel einfahren und die Bestmarke von Michael Schumacher einstellen.