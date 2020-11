Doppelsieg auf der Ferrari-Strecke: Mercedes fixiert WM-Titel

Späte Spannung

Überholmanöver gab es auf der schmalen Strecke wenige, die Spannung hielt sich in der ersten Rennhälfte in Grenzen. Bottas führte das Feld an, Verstappen setzte sich gegen Hamilton durch. Der Finne und der Niederländer wurden relativ früh zum Boxenstopp gebeten, während Hamilton draußen blieb. Als kurz das virtuelle Safety Car ausgerufen wurde, kam Hamilton an die Box – und als Führender wieder auf die Strecke.

Bottas hatte mit einem angeschlagenen Auto zu kämpfen, rutschte kurz von der Strecke, Verstappen kam vorbei und fuhr in Richtung Rang zwei. Doch kurz darauf zerfetzte es den rechten Hinterreifen am Red Bull. Für den Niederländer war der Grand Prix zu Ende.