Ayrton Senna: Tatsächlich unvergessen

Der Ort, wo Sennas Auto vor 21 Jahren in die Mauer einschlug, ist heute Pilgerstätte für Fans aus aller Welt. Nur zehn Minuten dauert der Fußweg vom Fahrerlager bis zur Tamburello-Kurve. Vorbei an der „Ayrton-Senna-Tribüne“, dann über die „Piazza Ayrton Senna da Silva“ und unter hohen Bäumen durch, über frisch gemähtes Gras, neben dem Santerno-Fluss, der auf der rechten Seite plätschert. Dann noch fünf Meter die Böschung hinauf. In den äußeren der beiden Zäune hat jemand ein Loch geschnitten. Manchmal klettern Fans durch die Öffnung, um ihre Devotionalien direkt an der Strecke aufzuhängen. Ein Kreuz für den tiefgläubigen Senna, ein Foto, ein gelb-grüner Blumenstrauß, eine Flagge Brasiliens, eine Kappe von Sennas Sponsor „Nacional“.