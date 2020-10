Formel 1: Stresstest bei der Rückkehr nach Imola

Am Freitag wird getestet, am Samstag das Qualifying bestritten und am Sonntag ein Rennen gefahren. Das war Gesetz in der Formel 1. Doch vor dem Großen Preis der Emilia Romagna in Imola (Sonntag, 13.10 Uhr/live ORF1, RTL, Sky) ist alles anders. Der Freitag wurde gestrichen, ein 90-minütiger Test am Samstagvormittag muss reichen.

Die Straffung des Programms ist ein Experiment mit Vor- und Nachteilen.

Vorteile: Der Zeitdruck ist nach dem Rennen in Portugal am vergangenen Sonntag nicht so groß. Die Teams haben einen Tag mehr, um von Portimão nach Imola zu übersiedeln. Dies war auch der Hauptgrund, weshalb gerade für dieses Rennen die Kurzvariante gewählt wurde. Zudem orientiert man sich mit dem komprimierten Programm auch an anderen Rennserien wie etwa der Formel E. Da finden Training, Qualifying und Rennen sogar am selben Tag statt.

„Das wird die Sache definitiv interessant machen“, sagt Lando Norris. Der Mexikaner Sergio Pérez möchte sich sogar mit Fahrten auf der Playstation auf die für ihn neue Strecke vorbereiten.