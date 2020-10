Formel-1-Comeback in Imola: Heikle Rückkehr nach 14 Jahren

Die Königsklasse des Motorsports ist noch nicht einmal in Imola angekommen, da gibt es auch schon wieder den ersten Wirbel: Vor dem Grand Prix der Emilia Romagna soll auf die beiden üblichen Trainings am Freitag verzichtet werden, nach einer 90-minütigen Einheit am Samstagvormittag steht am Nachmittag direkt das Qualifying an.

Eine Maßnahme, die auf Widerspruch trifft: Die Formel 1 war seit 2006 nicht mehr in Imola, der Verzicht auf zwei Trainings sei „dumm“, sagt Max Verstappen. Mercedes war als Werksteam überhaupt noch nie auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Der 1950 auf Anregung von Firmengründer Enzo Ferrari gebaute Kurs gehört zu den aufregendsten Strecken Europas. Die auch nach dem Ferrari-Sohn Dino benannte Piste wird wie nur wenige im Kalender gegen den Uhrzeigersinn befahren. Das 4,909 Kilometer lange Autodromo gilt als sehr schnell.