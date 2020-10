Formel 1: Monza-Sieger Gasly bleibt auch 2021 bei Alpha Tauri

Red Bulls Schwester-Team AlphaTauri setzt auch im kommenden Formel-1-Jahr auf Pierre Gasly. Das teilte der Rennstall mit Sitz in Faenza (Italien) am Mittwoch mit. Gasly belegt im WM-Klassement vor dem 13. Saisonrennen am Sonntag in Imola den neunten Platz, den Großen Preis von Italien in Monza hat der 24-jährige Franzose heuer sensationell gewonnen.