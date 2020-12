Wie die Ferrari-Ära von Sebastian Vettel im Desaster endete

Die Trennung verlief, wie so oft bei Ferrari, alles andere als einfach. Die oft beschworene, glühende Liebe der Ferrari-Familie ist rasch erloschen, als erste Anschuldigungen und Kommunikationspannen im Fahrerlager die Runden machten. Die Enttäuschung ob der verpassten Ziele war auf beiden Seiten zu groß. Trotz Milliarden-Investitionen – allein an Vettel überwies man in den sechs Jahren mehr als 200 Millionen Dollar Gage – blieb Mercedes uneinholbar. „Wir sind an einer Team-Fahrer-Kombination gescheitert, die eine der besten der Geschichte ist, aber wir wollten es besser machen. Das war unser Anspruch.“