Mick Schumacher: „Es ist schnell vorbeigegangen, leider“

Dass Schumacher plötzlich wieder neben Vettel oder Hamilton in den Ergebnislisten aufscheint, lässt keinen Formel-1-Fan kalt. Im ersten Training in Abu Dhabi war Mick Schumacher, Sohn des großen Michael, auf Platz 18 gefahren. Der 21-Jährige saß erstmals im Rennwagen seines künftigen Arbeitgebers Haas.

Schumacher fuhr 23 Runden im Wagen von Stammpilot Kevin Magnussen und leistete sich dabei keine Fehler. „Eineinhalb Stunden hört sich lang an, aber es ist sehr schnell vorbeigegangen, leider“, sagte Schumacher danach. „Auf dem schlechtesten Auto der Corona-Saison“ (so der selbstkritische Haas-Teamchef Günther Steiner) hatte der Formel-2-Champion nur einen Gegner: Teamkollege Pietro Fittipaldi. Der Enkel des zweifachen brasilianischen Weltmeisters Emerson (1972 und ’74) durfte schon zum zweiten Mal den verletzten Romain Grosjean ersetzen. Fittipaldi war um 2,8 Sekunden langsamer als Schumacher. Der erklärte sportliche fair den Unterschied zu Fittipaldi mit „verschiedenen Abläufen und Plänen“. Haas habe die Testarbeit auf beide Fahrer aufgeteilt, „damit die größte Anzahl an Daten für das Team gesammelt werden kann“, sagte Schumacher.