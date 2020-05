70 Jahre Formel 1: 41 Todesopfer und 41 österreichische Siege

Es ist die Geburtsstunde der Formel 1. Heute vor exakt 25.568 Tagen, am 13. Mai 1950, starten 21 Fahrer in den ersten Lauf der Formel-1-WM. Das Rennen auf dem Flugfeld in Silverstone wird an einem Samstag ausgetragen, da der englische König Georg VI. seine Sonntagsruhe nicht gestört sehen will. Vor mehr als 150.000 Zuschauern holt sich Giuseppe Farina, der spätere erste Weltmeister, auf Alfa Romeo den Sieg. Nach 70 Runden und 2:13 Stunden Fahrtzeit hat der Premierensieger lediglich 2,6 Sekunden Vorsprung auf seinen italienischen Landsmann und Teamkollegen Luigi Fagioli. Bis heute folgten 1.017 weitere Grands Prix in einer Sportart, die zu den meistbeachteten und lukrativsten des Planeten zählt. Das sind die beeindruckendsten Zahlen und ihre Geschichten.

0 Autos hat Taki Inoue in seiner Karriere laut eigenen Angaben überholt. Der heute 56-jährige Japaner gilt als einer der schlechtesten Piloten der Formel-1-Geschichte.

0,5 WM-Punkte holten Frauen in der Formel 1. Lella Lombardi (ITA) wurde 1975 beim vorzeitig abgebrochenen Rennen in Barcelona Sechste. Insgesamt konnte sie sich für zwölf Grands Prix qualifizieren.

1 Rennen gewann Keke Rosberg im Jahr 1982. Dennoch wurde der Vater von Nico Rosberg nach 16 Läufen Weltmeister.

1,82 Sekunden dauerte beim Grand Prix von Brasilien im November 2019 der Boxenstopp inklusive Reifenwechsel der Red-Bull-Crew bei Max Verstappen - Weltrekord.