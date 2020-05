Alexander Wurz: "Rennfahren ist für viele erstmals sekundär"

Wie verlockend ist es, als erster globaler Sport sagen zu können: Wir haben den Betrieb wieder erfolgreich aufgenommen?

Natürlich ist das ein Zusatzantrieb für eine Sportart, die sich über die Vorreiterrolle mitdefiniert. Man muss aber festhalten, dass seit dem verheerenden Wochenende in Imola 1994 ( Ayrton Senna und Roland Ratzenberger starben im Rennauto, Anmerkung) bei jeder Entscheidung der Sicherheits- und Gesundheitsaspekt eine zentrale Rolle spielt. Das ist seither eine Stärke der Formel 1 und davon profitiert sie auch in der aktuellen Lage. Die Sicherheit muss auch mit weniger Personal an der Rennstrecke gewährleistet sein. Es wäre fatal, wenn vielleicht die Radaufhängung nicht mehr kontrolliert werden kann. Die Auswirkungen auf die Performance der Rennwagen werden hingegen minimal sein. Der Zuseher wird keinen Unterschied merken.

In Ihrer Wahlheimat Monaco waren die Ausgangsbeschränkungen rigoros. Wie ging es Ihnen damit?

Ich war in den vergangenen Jahren selten länger als eine Woche durchgehend daheim. So gesehen habe ich diese Zeit persönlich durchaus genossen. Ich weiß das als absolutes Privileg zu schätzen, weil ich wirtschaftlich und gesundheitlich auf der sicheren Seite bin. Wir haben rund ums Haus viel Sport gemacht und sind dadurch in der Familie alle fitter geworden. Aber auch geduldiger im Umgang miteinander.