1. Mai 1994 - der Tag, an dem Ayrton Senna verunglückte

Senna hatte ein "schlechtes Gefühl"

Am 1. Mai 1994 war er es nicht. Seine damalige Freundin Adriane Galisteu erzählte später, er habe ein „ganz schlechtes Gefühl“ für das Rennen gehabt. Am Tag zuvor war in Imola der Österreicher Roland Ratzenberger gestorben. Das und der schwere Crash seines Landsmanns Rubens Barrichello beim Trainingsauftakt des Grand Prix in Imola hatten ihn schwer getroffen. Der damalige Rennarzt Sid Watkins hatte Senna sogar nach eigener Schilderung überreden wollen, sofort zurückzutreten. „Was willst du noch beweisen?“, habe er ihn gefragt. Senna startete, verunglückte in der Tamburello-Kurve und starb.