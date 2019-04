Die Unvergessenen: Roland Ratzenberger und Ayrton Senna

Bei seinem Unfall in der Tamburello-Kurve erleidet Senna keine Knochenbrüche oder innere Verletzungen. Es wird vermutet, dass sich eine Strebe der gebrochenen Radaufhängung durch den Helm gebohrt hat. Andere Quellen berichten, dass Senna von einem Reifen am Kopf getroffen wurde. Er ist bereits tot, als er von Sid Watkins und seinen Helfern aus dem Cockpit gehoben wird. Offiziell wird der Tod erst im Spital in Bologna festgestellt.

Jahre später bezeichnet der damalige Williams-Designer Adrian Newey das Auto als aerodynamische Fehlkonstruktion. Die Seitenkästen seien zu lang gewesen, sodass gerade auf schnellen Strecken wie in Imola die Gefahr eines plötzlichen Strömungsabrisses gegeben war. Tatsache ist, dass am 1. Mai 1994 die Lenksäule an Sennas Boliden bricht.