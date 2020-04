Der Große Preis von Absurdistan: Ein Formel-1-Rennen der Schande

„Ich habe mir das Rennen nachher auf Video angesehen“, sagt Patrick Friesacher, jener Kärntner, der Sechster, also Letzter, wurde 15 Jahre später zum KURIER. „Kurios beschreibt es nicht einmal im Ansatz, aber die TV-Kommentare von Heinz Prüller und Niki Lauda sind legendär.“ Und zwar so legendär, dass ORF Sport + am Sonntag auf Wunsch vieler Formel-1-Fans dieses so einmalige Nicht-Rennen in voller Länge überträgt (21.15 Uhr).

Wie kam es dazu? Es war die Zeit, in der es nicht nur einen, sondern zwei Reifenhersteller gab. Das spülte Lizenzgebühren in die Kassen von Ecclestone, hatte aber den Nebeneffekt, dass sich beide Hersteller im Kampf um Bruchteile von Sekunden eine Materialschlacht lieferten. Reifenlieferant Michelin, auf dessen Produkten 14 Piloten unterwegs waren, hatte dieses Wettrennen in Indianapolis gewonnen – und gleichzeitig irgendwie auch verloren. Die Pneus der Franzosen waren schnell (vier Michelin-Fahrer waren im Qualifying voran), aber auch fragil. Im Training platzte bei den Toyota-Piloten in der Steilkurve der linke Hinterreifen.