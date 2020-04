Trauer in der Sportwelt: Sir Stirling Moss verstorben

Der Brite gewann 16 der 66 F1-Rennen, an denen er von 1951 bis 1961 teilnahm. Er war dazu der erste britische Fahrer, der 1955 in Aintree einen Heim-Grand-Prix gewann. Außerdem galt Moss als Allrounder im Motorsport. Insgesamt holte er 212 Siege. Bei der berühmten Mille Miglia, einem 1.000-Meilen-Rennen in Italien, stellte er bei seinem Triumph 1955 einen Streckenrekord auf.

Moss musste sich 1962 aus dem Motorsport zurückzuziehen, nachdem ihn ein Unfall in Goodwood einen Monat lang im Koma liegen ließ und sechs Monate lang teilweise gelähmt war. Er fuhr jedoch bis zu seinem 81. Lebensjahr in historischen Autos bei Legenden-Rennen.