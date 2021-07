Musik als Hobby und drei Kinder: Usain Bolt schlägt Comeback aus

Der schnellste Mann der Welt muss jetzt Windeln wechseln und seine Zwillingsbuben füttern. Usain Bolt ist seit Juni dreifacher Vater, und der ehemalige Weltklasse-Sprinter kommt da so ins Schwitzen wie früher beim Training. "Das Vatersein übernimmt jetzt natürlich die Hauptrolle in meinem Leben. Es ist wirklich ein Vollzeitjob, es gibt keine Pausen", sagte der 34-jährige Jamaikaner der "Welt am Sonntag" in einem Interview.

"Die Zwillinge sind ja noch sehr klein, sie wollen gefüttert werden, sie wollen gewickelt werden, sie schreien ständig", erzählte der achtfache Olympiasieger. "Manchmal ist es schwierig, aber ich genieße es auch sehr." Im Juni kamen Saint Leo und Thunder zur Welt, Tochter Olympia Lightning ist ein Jahr alt.

Neue Hobbys

Bolt hat inzwischen angefangen, Musik zu machen. "Damit verbringe ich auch viel Zeit. Dazu mache ich auch eine Menge Wohltätigkeitsarbeit in Jamaika. Ich habe also immer noch viel zu tun, und ein paar Leute drängen mich dazu, Trainer zu werden." Schon während seiner Karriere habe er Musik geliebt: "Ich habe ja auch immer viel getanzt. Ich wollte es irgendwann also auch selbst probieren."

Seit zwölf Jahren hält Bolt die Weltrekorde über 100 m (9,58 Sek.) und auf der doppelten Distanz (19,19). Die olympischen Sprints in Tokio kann er sich wegen der Coronakrise nicht - wie erhofft - im Stadion ansehen. "Nun werde ich die Rennen zu Hause im TV schauen und versuchen, von den Vorläufen bis zu den Finali alles zu verfolgen", sagte er. Nur "ein einziges Mal", schwört Bolt, habe er nach seinem Rücktritt an ein Comeback gedacht. "Ich ging damals zu meinem Trainer und sagte: 'Coach, ich glaube, wir können ein Comeback schaffen.' Und mein Trainer antwortete trocken: 'Nein, ich denke nicht'."