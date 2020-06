Fraser-Pryce Weltmeisterin über 100 m

Die zweifache 100-m-Olympiasiegerin Shelly-Ann Fraser-Pryce aus Jamaika hat sich am Montag bei der Leichtathletik-WM in Moskau den WM-Titel im Kurzsprint geholt. Die Jamaikanerin gewann in der Jahresweltbestzeit von 10,71 Sek. vor Murielle Ahoure von der Elfenbeinküste (10,93) und Titelverteidigerin Carmelita Jeter aus den USA (10,94).

Das Teilnehmerfeld war zuletzt stark dezimiert worden, nachdem die Jamaikanerinnen Veronica Campbell-Brown und Sherone Simpson sowie Kelly-Ann Baptiste aus Trinidad und Tobago wegen Dopings außer Gefecht sind.