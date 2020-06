Bahn frei für die nächste Bolt-Show

Die jüngsten Dopingsünder sind längst nicht die einzigen prominenten Abwesenden in Moskau. Kubas Hürden-Ass Dayron Robles ist aus disziplinären Gründen nicht dabei: Er war nach dem Rücktritt aus dem Nationalkader auf eigene Faust bei einem Wettkampf angetreten.

Und auch die Verletztenliste liest sich wie das Who is Who der internationalen Leichtathletik: 100-Meter-Titelverteidiger Yohan Blake (Jam), Siebenkampf-Olympiasiegerin Jessica Ennis-Hill (Gb), Mehrkampf-Weltmeisterin Tatjana Tschernowa (Rus) und die zweifache Hochsprung-Weltmeisterin Blanka Vlasic (Kro) müssen sich diesmal aufs Zuschauen beschränken, ebenso wie Österreichs Hürdensprinterin Beate Schrott.

In und für Rot-Weiß-Rot in Moskau am Start: 1500-Meter-Läufer Andreas Vojta und Diskuswerfer Gerhard Mayer. Zwei Mann, so wenige wie noch nie bei einer WM.

Auch ein Rekord.