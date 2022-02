Kombinierer-Star Lamparter: "Das Selbstvertrauen ist richtig groß"

Nämlich?

Wenn ich meinen Konkurrenten in der Loipe das Leben sehr schwer mache, dann muss ich vielleicht gar nicht in einen Sprint gehen. Ich trainiere das ganze Jahr über hart, damit ich im Langlauf schnell bin – dann will ich mich auch nicht verstecken. Ich habe so viel investiert, dann will ich auch mein Können zeigen.

Ist diese Taktik nicht auch riskant?

Es erfordert Mut und es braucht Selbstvertrauen. Bis jetzt hat es mir recht gegeben. Und deshalb werde ich es auch in den nächsten Rennen gleich angehen.