Das Gelbe Trikot des Weltcupführenden steht Johannes Lamparter gut. Und der 20-jährige Nordische Kombinierer scheint durchaus Gefallen an dem neuen modischen Outfit gefunden zu haben.

Am zweiten Tag des Nordic Triple in Seefeld behauptete der Tiroler nicht nur Platz im Gesamtweltcup gegenüber Seriensieger Jarl Magnus Riiber, er baute seinen Vorsprung sogar auf mehr als 100 Punkte aus. Während Riiber nach einem bei widrigen Windverhältnissen verpatzten Sprung nur Zehnter wurde, kam Lamparter als Zweiter ins Ziel und landete zum sechsten Mal in Folge auf dem Podest.