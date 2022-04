Judo-Ass Bernadette Graf: Erst purzelten die Kilos, dann die Gegner

Der zweite Platz beim Weltcup in der Türkei gibt ihr recht. In der leichteren Gewichtsklasse tut sich Graf augenscheinlich leichter. „Die Gegnerinnen sind kleiner, das liegt mir“, weiß die Polizeisportlerin. In drei Wochen steigt Bernadette Graf wieder auf die Matte und kämpft in Sofia um eine EM-Medaille, im Herbst wartet dann die Weltmeisterschaft.

Viel weiter in die Zukunft will sie im Moment nicht schauen: „Ich möchte mir keinen Druck mehr machen.“