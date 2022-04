EM-Bronze im Ringen: Der große Wurf von Kraftlackl Daniel Gastl

Es war der bislang größte Erfolg in der Karriere des 29-jährigen Ringers aus Inzing im Inntal, die vor knapp einem Jahrzehnt so verheißungsvoll gestartet war. Bei der Junioren-WM hatte Daniel Gastl damals Silber geholt und insgeheim erwartet, dass es für ihn in der Allgemeinen Klasse in dieser Tonart weitergehen würde. Klar, er gewann Weltcupturniere und war immer wieder in den Top 3 zu finden, „aber in unserem Sport kriegst du die Aufmerksamkeit nur mit Medaillen bei Großereignissen“, weiß der 29-Jährige. Und gerade da wollte es für ihn bis zur EM in Budapest einfach nie klappen. „Ich bin dankbar, dass alle mit mir so viel Geduld hatten. Mich haben die letzten Jahre viele Nerven gekostet“, gesteht Gastl.