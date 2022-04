Sepp Strakas Lebenstraum: Im Golf-Paradies ist der Sand heilig

300 Meter sind es bis ins Paradies für Sepp Straka. So lange ist die Magnolia Lane, die in Augusta zum Eingang des National Golf Clubs führt. Wer den vielleicht wichtigsten Golfclub des Planeten betreten darf, ist am Ziel angekommen. Für den 28-jährigen Wiener geht dieser Lebenstraum diese Woche in Erfüllung. Als zweiter Österreicher nach Bernd Wiesberger wird Straka ab Donnerstag beim Masters-Turnier abschlagen (Sky Sport überträgt live).